الإنقاذ النهرى تنتشل جثة «غريق الهانوفيل» بالإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، من انتشال جثة لشاب لقي مصرعه غرقًا في مياه البحر بشاطئ الهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندرية.وكشف شهود العيان لـ«الدستور» أنه تم خروج الجثمان منذ قليل من محيط الحاجز الصخري الأول بشاطئ النخيل بـ6اكتوبر بعد أن سحب التيار الجثمان حتى الشاطئ.وأوضح الشهود أنه، تبين من المعاينة أن الجثمان للشاب محمد مقاوي مهدي مقاوي، 18عامًا، من قرية طيلة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم التعرف عليه من عائلته، حيث تم البحث عنه من قوات الإنقاذ والتي تواجدات في مجموعات بداخل البحر للبحث عن الغريق، حتى تم العثور عليه بعد 24ساعة من الغرق.وكان قد نزل الشاب المياه في الثانية من صباح أمس الجمعة للإستحمام في مياه البحر مع 5من أصدقائه ليسحبه التيار ويتم العثور عليه، منذ قليل بشاطئ النخيل بمنطقة 6اكتوبر.وحذرت محافظة الإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المواطنين من تسلل بعض المواطنين ليلًا للشواطئ مما يعد خرقا للقوانين ومخاطرة كبيرة تهدد ارواحهم.وأشار بيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، انه شهدت بعض المحافظات الساحلية ومنها محافظة الإسكندرية في الآونة الأخيرة غرق بعض المواطنين اثناء استحمامهم في مياه البحر،وبدراسة حالات الغرق اتضح ان جميعها حدثت خلال فترات الليل وحتي ساعات الفجر.وأكد البيان أنه بالرغم ايضًا من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الشواطئ العامة، وما يستتبع ذلك من عدم وجود خدمات الإنقاذ، إلا ان محافظة إلاسكندرية، والادارة المركزية للسياحة والمصايف تقوم بتوجيه مفتشيها لجميع الشواطئ لإخلائها من المواطنين كما تنتشر اللافتات التي توضح غلق تلك الشواطئ، لذا يجب على كافة المواطنين الإلتزام بالتعليمات، حرصًا علي سلامة الجميع.