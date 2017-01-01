ترامب: لا افكر فى إصدار أمر عام باستخدام الكمامات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يفكر في إصدار أمر عام يلزم الناس بوضع كمامات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وسئُل "ترامب"، خلال مقابلة في محطة "فوكس نيوز" عما إذا كان سيفكر في إصدار أمر فقال: "لا أريد أن يكون للناس قدرا من الحرية، ولا أؤمن بذلك".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.