أول فيلم تسجيلى مترجم يرصد المعارك العسكرية المصرية من طرد الهكسوس إلى انتصار أكتوبر

رضت الإعلامية قصواء الخلالى، خلال برنامج «المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «TeN» فيلمًا تسجيليًا مترجمًا للغة الإنجليزية عن أبرز المعارك العسكرية التى خاضها الجيش المصرس منذ العهود المصرية القديمة وحتى انتصار ٦ أكتوبر عام ١٩٧،٣ والتي غيرت قواعد العسكرية التاريخية والعالمية وكيف تأثرت بها.ويدور الفيلم حول عدد من المعارك الخربية فى مصر القديمة والحديثة، والتي تمثل لوحة شرف في تاريخ العسكرية المصرية، وصفحة علمٍ للعلوم العسكرية قديمًا وحديثًا، واستطاعت هذه المعارك أن تغير مسار التاريخ العالمي والفكر العسكرى.وتحدث الفيلم عن معارك طرد الهكسوس، والتي وقعت عام 1580 ق.م، حيث قاد الملك أحمس جيوشه، ساحات القتال زودًا عن مصر، ومعركة «مجدو» التي وقعت في سوريا في 19 أبريل سنة ١٤٧٩ق.م، بين الجيش المصرى بقيادة الملك تحتمس الثالث، ضد بقايا الهكسوس.وكذلك معركة قادش والتي وقعت بين الجيش المصري بقيادة الملك رمسيس الثاني، والحيثيين بقيادة الملك مواتللي الثاني بمدينة قادش السورية، عام 1274 ق م، وهي أقرب معركة في التاريخ المكتوب، ومعركة الدلتا عام 1175ق.م ودارت بين الجيش المصري وشعوب البحر المتوسط، ثم معركة طرد الفرس، حيث قاد البطل أمير تاوس (آمون حر) سليل الأسرة المصرية الملكية السادسة والعشرين، وغيرها وصولا لمعركة السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ وانتصار مصر على اسرائيل.وقالت قصواء الخلالي، إن الهدف من هذا الفيلم هو تنمية روح الانتماء، وترجمته للإنجليزية تستهدف مخاطبة العالم عبر الإعلام المحلي في هذا الظرف الدقيق من عمر مصر.