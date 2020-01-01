دبى تسمح بتقديم «الشيشة» فى المقاهى بداية من اليوم

قررت بلدية دبي إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم "الشيشة" في إمارة دبي، بداية من اليوم السبت 18 يوليو الجاري، وحتى إشعار آخر، ووضعت إجراءات وتدابير احترازية ملزمة.وأصدرت البلدية تعميما وجهته إلى جميع مشغلي الأماكن المخصصة للتدخين و"الشيشة" في إمارة دبي، وأبلغتهم بالسماح وفق ضوابط تشمل ضرورة اتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة في أماكن إقامة الموظفين والعاملين.وشملت أبرز الاشتراطات أيضًا، ضرورة تنظيف وتطهير أجزاء "الشيشة"، بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم، ويسمح باستخدام الخراطيم ذات الاستعمال الواحد فقط، وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء فيها بعد كل استخدام، كما لا يسمح باختبارها من قبل العاملين قبل التقديم للزبائن.