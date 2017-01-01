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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تقترب من 14 مليون حالة فى العالم

السبت 18/يوليه/2020 - 07:19 ص
إصابات كورونا
إصابات كورونا
وكالات
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تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، أكثر من 13.91 مليون شخص كما أن 590246 شخصًا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 138290 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و595660 حالة إصابة.

وحلت البرازيل في المركز الثاني، مسجلة 76688 حالة وفاة، ومليوني إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث، مسجلة 25602 حالة وفاة ومليون 003832 حالة إصابة.

وفي المركز الرابع، روسيا، مسجلة 12123 حالة وفاة، و759203 حالة إصابة.

من جهته، أكد موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا، أن العدد الكلي للإصابات تجاوز الـ14 مليونا، و168 ألف و751 مصابا، فيما تجاوز عدد حالات الوفاة في العالم 598274 حالة.

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