الاتحاد الأوروبى يعلن رفضه عقوبات واشنطن ضد «السيل الشمالى-2»

أعلن الاتحاد الأوروبي معارضته لفرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية ضد مشروعي "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي"، على اعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، جاء في بيان صدر عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب برويل، أن الاتحاد "يشعر بقلق عميق إزاء تنامي حالات فرض عقوبات أو تهديدات بفرضها من قبل الولايات المتحدة ضد شركات أوروبية ومصالحها، لقد شاهدنا هذا التوجه إزاء إيران وكوبا، ونشاهده في الوقت الأخير إزاء السيل الشمالي - 2 والسيل التركي".وتابع رئيس الدبلوماسية الأوروبية قائلا: "إن الاتحاد الأوروبي يعارض بقوة أي عقوبات أمريكية بحق الشركات الأوروبية التي تراعي مصالحها المشروعة في الأعمال ويعتبر أن القيود التي تتجاوز الولاية الوطنية للدول تناقض القانون الدولي".وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الأربعاء، عن قرارها فرض قيود جديدة على مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"، الهادف لمد أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا، وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن القيود ستطال كذلك جزءا من من "السيل التركي"، وهو مشروع لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا عبر قاع البحر الأسود.