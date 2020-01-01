شرطة لندن تتعامل مع حادثة طعن فى برودجيت

قالت الشرطة في لندن، الجمعة، إنها تتعامل مع حادث طعن في برودجيت بوسط العاصمة البريطانية.و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" حثت الشرطة البريطانية، الناس على تجنب المنطقة وسط انتشار لسيارات الإسعاف بالموقع.وأضافت الشرطة بمدينة لندن في بيان "أنها تعتقد أن شخصين تعرضا للطعن في "حادث منفرد" وإصابتهما بجروح لا تشكل خطرا على حياتهما".