الأمير خالد بن سلمان يجرى اتصالًا بالفريق أول محمد زكى

أجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالًا بالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين خصوصًا في المجال الدفاعي والعسكري، وتعزيز التعاون المشترك في كل ما من شأنه حفظ الأمن في المنطقة.وأكد نائب وزير الدفاع السعودي مع وزير الدفاع المصري حرص البلدين على تعزيز الاستقرار والتصدي لكافة أشكال الإرهاب، وجددا التأكيد على موقف البلدين في الرفض التام للمساس بالأمن الإقليمي العربي.