رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى يعلن الاتفاق على حزمة مالية بمليارات اليورو

السبت 18/يوليه/2020 - 12:27 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
طباعة
بعد الانهيار المأساوي للاقتصاد بسبب أزمة كورونا حاولت دول الاتحاد الأوروبي في قمة خاصة الاتفاق على حزمة مالية بمليارات اليورو.

وبعد مباحثات عصيبة، قالت القمة الأوروبية الخاصة في بروكسل، إن فرصة الاتفاق قائمة على أقل تقدير لكنها لم تتحقق.

وقال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، إنه حتى الاقتراب من الاتفاق على الحزمة لم يتم التوصل إليه.

وتشاور 27 رئيس دولة وحكومة أوروبية لساعات طويلة ضمن مباحثات منفردة ثم اجتمعوا معًا مرة أخرى.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قللت من حجم التوقعات بالتوصل إلى قرار بشان حزمة تعافي الاتحاد الأوروبي للخروج من أزمة جائحة كورونا.

وقالت«ميركل»، خلال قمة الاتحاد الطارئة بشأن حزمة التعافي، إن الجميع يتجه إلى المشاورات بحماس كبير، وأضافت: «لكن علي أن أقول إن الاختلافات كبيرة للغاية، ولذلك لا يمكنني التنبؤ بما إذا كنا سنتوصل إلى نتيجة هذه المرة... نأمل حدوث ذلك، لكن يتعين وضع الحقيقة نصب الأعين».

وأكدت«ميركل»، أن هناك حاجة إلى استعداد كبير للغاية من الجميع لقبول حلول الوسط، حتى نصل إلى ما هو جيد حقًا لأوروبا، إلى ما هو جيد للمواطنين في أوروبا في ظل هذه الجائحة، وإلى الإجابة المناسبة على الصعوبات الاقتصادية التي نواجهها، متوقعة مفاوضات صعبة للغاية.

وذكرت«ميركل»، أن ألمانيا ستنضم إلى فرنسا لمساعدة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، في المفاوضات، وقالت: «علينا الآن أن نعمل بجد».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سجل الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

الحبس سنة لمحمد رمضان فى الإساءة لسمعة «الطيار الموقوف»

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

الباز: الخطر القادم من ليبيا وإثيوبيا يهدد الوجود المصري

الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

نكشف حقيقة صفقة الـ100 مليون جنيه في الزمالك

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

نجم الساعة

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

جوجل تمنع نشر إعلانات تتحدث عن مؤامرة كورونا

ما هو تأثير القهوة على أطفالك؟

اضطرابات البصر.. ظاهرة قد تخفى مشكلة خطيرة

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

مقالات الرأي
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
المزيد

الثقافة

اللواء محمد الغبارى: الجيش المصرى تطور بشكل غير متوقع بفضل السيسى

مركز طنطا الثقافي يستعيد نشاطه بورش ومسابقات فنية (صور)

رئيس التنمية الثقافية يشهد حفل الموسيقى الشعبية بطلعت حرب

«ترجمة الأفلام.. البدايات والمشكلات».. ندوة بدار المأمون العراقية