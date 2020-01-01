ماذا لو البوارج التركية قصفت سرت؟.. خبير استراتيجى يُجيب

رد اللواء محمود زاهر الخبير العسكري والاستراتيجي، على سؤال الإعلامي عمرو أديب، ماذا يحدث في حال قصفت البوارج التركية سرت؟، لافتًا إلى أن مجرد اتخاذ البوارج لوضع القتال، دون إطلاق رصاصة واحدة، فلابد أن يكون الصاروخ المصري جاهز.وأضاف "زاهر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن أردوغان لديه 14 قطعة بحرية في البحر المتوسط، ومصر لديها انتشار لاستقبالهم، لافتًا إلى أنه في حالة الاشتباك بحريًا فأي قطعة بحرية ستدخل المجال الحربي ستكون عدو.وأردف: "طالما الجيش الليبي قادر على ردع والتصدي للميليشيات على بعد 100 كيلو من سرت والجفرة، كان الوضع آمنا، أما إذا تقهقر وعاد خلف الـ 100 كيلو فهذا ستتدخل القوات المسلحة المصرية على الفور، وتبدأ الحرب".وتابع: "بداية الحرب سهلة، لكن نهايتها لا يعرف أحد مصيرها وهذا قانون عسكري يدرس في الأكاديميات"، مشيرًا إلى أن تركيا تبعد أكثر من 4000 كيلو متر عن ليبيا، وهى مسافة تصعب الأمور على الجيش التركي للحشد للمشاركة في الحرب.