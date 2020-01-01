وزير الاتصالات: «بناء مصر الرقمية» مشروع تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة

تحدث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مبادرة وزارة الاتصالات لبناء الإنسان المصري، قائلًا: «بناء مصر الرقمية مشروع تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، ونحن نعاونها فيه».وأضاف «طلعت»، خلال لقائه مع الإعلامية «لما جبريل»، ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أنه سيتم البدء في تعميم 4 حزم من الخدمات متعلقة بالتموين والمركبات ووزارة العدل والمستثمرين.وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هناك الآن خدمة 155 خدمة مميكنة بالكامل لأهل محافظة بورسعيد، موضحًا أن المواطن يستطيع التسجيل على منصة مصر الرقمية، ويستخدمها بكلمة مرور والرقم القومي.