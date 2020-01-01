الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على نجل رئيس نيكاراجوا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على أحد أبناء رئيس نيكاراجوا، دانييل أورتيجا، ونائبه، روزاريو موريللو، إلى جانب شركة للاتصالات للاشتباه في صلتهم بعمليات تهريب المخدرات.وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن، مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية أضاف "خوان كارلوس أورتيجا"، نجل رئيس نيكاراجوا، لـ "قائمة المواطنين المعينين خصيصًا"، والتي تعني حظر أصوله المالية في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معه.ويُعد خوان كارلوس أورتيجا الابن الثالث لرئيس نيكاراجوا الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات مسبقًا إلى جانب 22 شخص آخر من المقربين منه منذ عام 2017 ولم تعلق حكومة نيكاراجوا على هذا التطور حتى الآن.