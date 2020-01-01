وزير الاتصالات: زيادة الإقبال على المنصة الرقمية لبور سعيد أثناء أزمة كورونا

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك زيادة في الإقبال على المنصة الرقمية لبورسعيد أثناء أزمة كورونا.وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال حديثه عن مبادرة وزارة الإتصالات لبناء الإنسان المصري، مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن وزارة الإتصالات معنية بتطوير القدرات في مجال علوم الاتصالات.وأوضح «طلعت»، أن الوزارة قامت بتدريب 100 ألف شاب وشابة على مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2020.