فرنسا تسجل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، تسجيل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ظل مخاوف من قفزة جديدة في حالات العدوى.وأفادت السلطات الصحية بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بواقع 14 حالة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الوباء في البلاد إلى 30152.في المقابل، تراجع عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات إلى 6688 مقابل 6796 شخصًا يوم الخميس، وذلك في تراجع مستمر منذ أسابيع.وانخفض عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركز بواقع 5 حالات، ليصل إلى 477 مريضًا.وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع حاد في عدد الإصابات، مقارنة مع الخميس الماضي الذي سجلت فيه 534 إصابة جديدة.