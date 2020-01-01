أحمد سعد يفصح لأول مرة عن كلمات أغنيته مع حسن شاكوش

كشف الفنان أحمد سعد، تفاصيل تعاونه مع مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، وذلك في أغنية جديدة، قائلا: "إنني اتفقت مع شاكوش على عمل المزيكا التي يحبها الناس والكلمات اللي تناسب الذوق العام، كشكل يناسب النقابة والمهرجانات والناس".وأضاف "سعد"، خلال مداخلة لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "مقدرش أتعدى النقابة ولا القانون، ومش مع منع أي نوع من الفن.. والناس هيا اللي تمنع أو تقبل".وغنى مقطع من أغنيته الجديدة مع حسن شاكوش والتي بعض كلماتها: "بتشرف بيك بقول إن الدنيا بحالها وحاسداني عليكوا.. ده مكانكوا عالي أوي عندي الله يخليكوا.. إحنا الرجولة والأدب والاحترام معمولنا في الجدعنة مليون حساب".وواصل: "لا أعتقد أن النقابة سترفض هذه الأغنية، لأن النقابة ضد الكلمات المبتذلة والإسفاف فقط، وهو موضوع منطقي".وتابع: "هاني شاكر دايمًا وقف معايا في مشاكل.. وعنده حق إنه يعترض على الألفاظ".