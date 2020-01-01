محمد رمضان من الساحل: حب الناس نعمة (فيديو)

وظهر «رمضان» في فيديو الذي نشره على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» وسط تجمع كبير من المصيفيين في الساحل الشمالي وتفاعلوا معه بالرقص على أغانيه، وعلق عليه قائلًا: «حب الناس نعمة لا تُقدر بالمال.. ثقة في الله نجاح».





شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بفيديو جديد خلال تواجده بالساحل الشمالي لقضاء عطلته الصيفية، عقب صدور حكم ضده بالسجن لمدة عام بتهمة سب وقذف الكابتن أشرف أبو اليسر والمعروف إعلاميًا بـ«الطيار الموقوف».