«متكتئبش».. رسائل دعم من الفنانين لـ عبد الرحمن أبو زهرة

أثارت التصريحات الحزينة التي أطلقها الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، وعبر فيها عن استيائه الشديد بسبب إهمال المخرجين لجيل الكبار من الممثلين، وعدم الاستعانة بهم للمشاركة في الأعمال الفنية الحديثة جدلا واسعا.الفنان الكبير أكد أنه يعاني من الاكتئاب ويشعر بالغربة في الساحة الفنية، بعد 60 عامًا من احترافه التمثيل، لتنهال عبارات تطالبه بعدم الاعتزال على مواقع التواصل ومن خلال كبار الفنانين.ووجهت الفنانة فيفي عبده رسالة إلى الفنان الكبير من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها بـ"انستجرام"، وكتبت": "متكتئبش مفيش اتنين عبد الرحمن أبو زهرة هو واحد بس، وانت فنان كبير ولازم نشوفك في الأعمال الفنية قريبا".كما وجه الفنان حسن يوسف، رسالة إلى النجم الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن مسيرته الفنية.وقال حسن يوسف، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "القاهرة اليوم"، إن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، له قيمة وقامة، متابعًا: "متستسلمش للاكتئاب دا من أخطر الأمراض بلاش تستسلم ليه".ووجه المخرج خالد الحجر التحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة ودعمه نفسيًا بعد أن صرح أبو زهرة مؤخرًا عن اشتياقه للقيام بأدوار جديدة وأنه يحمل طاقات تمثيلية وكوميدية هائلة ولديه الكثير لتقديمه للجمهور وهو في هذا السن.ونشر "الحجر" صورتين مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وظهرت معهم الفنانة ليلى علوي ضمن الصور المأخوذة من كواليس تصوير أحد الأعمال التي جمعتهم سويًا للدراما التلفزيونية، وعلق قائلا: "الجميل عبد الحمن أبو زهره، من أعظم وأجمل الممثلين اللي اشتغلت معاهم، ربنا يديله طوله العمر ونشوفه في أعمال قادمه، خبرة كبيرة ومدرسة تمثيل".وعلقت الفنانة هالة صدقي على تصريحات الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن حزنه لما يحدث في الوسط الفني الآن، لا سيما ضياع اللغة العربية وعدم التحدث بشكل صحيح، بسبب ألفاظ جديدة دخيلة على اللغة، حيث روى أبو زهرة أحد المواقف التي نصح فيها مخرجة من الجيل الجديد، قائلا: "مينفعش مخارج الألفاظ تبقى كده وده هو الصح"، ليفاجئ أنها غضبت، مضيفًا أنه في وقتها كانت الفنانه هالة صدقي موجودة وقالت لها: "ده بينصحك".وردت هالة على هذا التصريح عبر حسابها على "إنستجرام": "حصل فعلا بس المخرجة ما زعلتش بالعكس بس بعض الشباب النجوم اتحرجوا وحاولت أصلح الموقف لأنه فعلا بينصح من قلبه، فنان كبير جدا جدا جدا وعظيم بس للأسف مش بنهتم بخبرتهم في أعمالنا".