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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

يعالج 70 مرضا.. خبير يكشف أهمية زراعة اليقطين

السبت 18/يوليه/2020 - 07:08 ص
زراعة اليقطين
زراعة اليقطين
أحلام عبدالرحمن
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كشف الدكتور رضا محمد السيد خبير زراعة اليقطين أهمية زراعته في مصر وقدرته الفائقة في علاج ٧٠ مرضا، وفوائد منتجاتها الغذائية، بالإضافة لتحملها ندرة المياه وإنتاجيتها العالية بالأراضى الصحراوية.

وقال الدكتور رضا السيد للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢، إن ثمرة اليقطين قادرة على علاج ٧٠ مرض وتحتوي على ١٧ فيتامين و١٧ حمض نووى، وله فوائد عديدة صحية وغذائية بخلاف إنتاجه للب الخشابى، لافتا الى قدرته الفائقة على تحمل ندرة المياه درجات الملوحة حيث تمت زراعته فى صحراء جدة والعريش ومرسى مطروح وله ٦٠ اسم أشهرها الدبا وقرع الخشب.

وأوضح رضا السيد، أن النبات يساهم في إنتاج كريمات علاجية ومستحضرات تجميل من زيت اليقطين بخلاف أنواع من المربى والمخلل وطهي الأطعمة الغذائية، كما أنتج شاى ورق اليقطين الذى يعالج آلام المعدة والكبد، لافتا إلى أن علماء ألمانيا استخلصوا من أوراقه مادة تعمل على تنشيط الذاكرة والقلب، وهو يزرع فى الصيف بداية من شهر مارس وحصاده بعد شهرين وثماره لها ٢٣ شكل وتجود زراعته فى الأراضى الصحراوية وبأعلى إنتاجية.

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