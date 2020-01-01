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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد سعد يكشف سبب غيابه وعلاقته بشيرين وحسام حبيب

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:13 م
أحمد سعد
أحمد سعد
الشيماء زيدان
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قال الفنان أحمد سعد إن غيابه لفترات طويلة كان له عدة أسباب من ضمنها انتقاءه لأعماله بدقة، متابعًا بمزحة: «أنا لما بغيب بغيب عشان بفِنّ».

وأضاف «سعد» خلال مداخلة لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» اليوم، أن أحيانًا غيابه بسبب ظروف ومشاكل شخصية يعيشها، قائلًا: «عندي فترات في حياتي حسيت إني بدأت أسيب الفن واشتغل توك شو من كتر اللي بيتذاع عني، ولا يهمني الكم لكن يهمني ما أقدمه للناس من أعمال حتى لو كانت قليلة.. عندي 5 آلاف يحبوني.. أحسن من 50 ألف يكرهوني».

وأكد أن أغنية بحبك يا صاحبي لاقت انتشارًا كبيرًا وقبولًا عن الناس وانتشرت في الأفراح، متابعًا: «عمرو سعد هو من أطلق عليه كلمة صاحبي وهو شخص فظيع بجد».

وتابع: «بحب شاكوش وصوته حلو وفنان بجد ومؤدب ابن بلد من المؤدبين وشخصيته جميلة.. بحب المهرجانات وبحترمها، لأن مزيكتها بترقص والناس عايزة تفرفش.. لكن الكلام اللي فيه إسفاف مرفوض، ومبقتش تقدر تحكم على بيتك إيه اللي يدخل فيه بقى الموضوع صعب».

وعن علاقته بشرين عبدالوهاب وحسام حبيب، قال: «من الشخصيات التي أحبها وهم يعيشون حياة جميلة مع بعضهم.. كنت عندهم قبلها بفترة بنضحك ومبسوطين وساهرين طول الليل.. كنت بمثلها شخصيات تمثيلية بضحكها ونقعد نفتكر أيام زمان في المعهد، فجأة لقيت نزل حاجة غريبة إن هما اتخانقوا».

وأضاف: «علاقتي بيهم هزار وضحك ومزيكا.. عشان كده مش بتكلمني في مشاكلهم».

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