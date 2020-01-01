نجل نتنياهو ينشر صورًا مفبركة لمتظاهرين إسرائيليين أمام مقر إقامتهم

نشر يائير لابيد نجل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، صورا «مفبركة» زعم أنها لمتظاهرين إسرائيليين أمام مقر إقامتهم في مدينة القدس المحتلة، وهم يفترشون الأرض، أو يقضون حاجاتهم خلف السيارات الموجودة في محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي.من جانبهم، قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إنه باستخدام محرك البحث «جوجل» ثبت أن هذه الصور قديمة وتم استخدامها عدة مرات.وتظاهر الإسرائيليون، اليوم، أمام منزل نتنياهو، للاحتجاج على فساد الحكومة ومطالبة رئيس الوزراء بالاستقالة.ونظم المحتجون الإسرائيليون عدة تظاهرات على مدار الأسبوع الماضي، احتجوا خلالها على الفساد الحكومة، والفشل في إدارة ملف فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".