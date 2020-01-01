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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

اللواء محمد الغبارى: الجيش المصرى تطور بشكل غير متوقع بفضل السيسى

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:56 م
اللواء محمد الغبارى
اللواء محمد الغبارى
ايهاب مصطفى
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قال اللواء محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، إن القوة العسكرية كانت قديما تحسب بقوة الفرد، لكن الآن يتم النظر إليها باعتبارات القوة الشاملة مثل الوضع السياسى والاقتصادى وقوة السياسة الخارجية.

وأضاف "الغبارى" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى في برنامج "المساء مع قصواء" أننا دخلنا حرب 67 بدون تجهيز المسرح العالمى فتعرضنا لخسارة كبيرة، لكننا تداركنا ذلك فى حرب أكتوبر عام 1973 وحققنا انتصارا أذهل العالم كله.

وأوضح اللواء محمد الغبارى، أن القوات المسلحة تطورت بعد 30 يونيو تطورا لم نتوقعه نحن كعسكريين، بفضل الرئيس السيسى، رجل المؤسسات ورجل الدولة، والجيش المصرى الآن بفضل ذلك التطور أصبح هو المؤسسة الأكثر انضباطا والأكثر إنتاجا.

وتابع مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، أن فى السياسة الدولية حاليا أصبح لا يوجد عدو دائم أو صديق دائم، ولذلك يجب تأمين الحدود واتخاذ الاحتياطات العسكرية على جميع الجهات.

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