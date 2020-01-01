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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

بشير الديك: أحمد زكى استثنائى وسعيد بكتابة مسلسل عنه

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:54 م
بشير الديك
بشير الديك
ايهاب مصطفى
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قال السيناريست الكبير بشير الديك، إن سندريلا الشاشة الفنانة الكبيرة سعاد حسنى، كانت فنانة استثنائية، وكانت قطعية واحدة هى والفنان الراحل أحمد زكى.

وأضاف "الديك" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أن الفنان أحمد زكى صديق عمره، وهو فنان وشخص استثنائى يستحق أن يحكى عنه من خلال أعمال فنية كثيرة، وكان فنانا شديد الذكاء والخصوصية، مشيرا إلى أنه صور فيلم حليم وهو على فراش الموت، وكان الأطباء ينقلونه للاستديو لتصوير مشاهده.

وتابع بشير الديك، أنه كان سعيدا للغاية عندما عرض عليه كتابة مسلسل "الإمبراطور" من بطولة الفنان محمد رمضان، عن سيرة الفنان أحمد زكى، لأنه كان قريبا منه للغاية، وقام بجمع المواد الخاصة بالكتابة، ويقوم على كتابة العمل الآن، حيث من المقرر أن يعرض فى سباق مسلسلات رمضان خلال العام المقبل أو الذي يليه.

واختتم "الديك" بأنه لديه علاقة خاصة جدا مع الموت، بدأت من وفاة ابنه المبكرة، وهذا الحالة هى التى جعلته يتعمق أكثر في فهم الطبيعة الإنسانية.

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