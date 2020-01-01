بشير الديك: القراءة جعلتنى شغوفًا بالأدب وبدأت بكتابة القصة القصيرة

قال السيناريست الكبير بشير الديك، إنه كان يحب القراءة منذ الصغر وكانت السبب فى زيادة معلوماته ومخزونه الثقافي وجعلته شغوفا بالأدب، مشيرا إلى أنه بدأ بكتابة القصة القصيرة، لكنه شعر أنه يميل أكثر لكتابة السيناريو، موضحا "شاهدت فيلما سينمائيا شعرت بعدها أن السينما هى عالمى".وأضاف "الديك" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى في برنامج "المساء مع قصواء" أنه ليس ضد ورش السيناريو، وكل ما يهمه منها هو المنتج النهائى، فهو لا يرفضها طالما تقدم أعمالا جيدة، لأن الفن مالهوش قانون، واستطرد: "لكن السينما حالة مختلفة، لأن الفيلم حالة متصلة وهى أقرب للقصيدة الشعرية، بينما المسلسل أقرب للسرد الروائي وأقرب لفن البوح".وأوضح بشير الديك، أن أحد أبرز الكتاب الأمريكيين وهو أحد المؤثرين فى هيمنجواى وغيره من كبار الأدباء الأمريكيين، كان يشرك معه البعض في كتابة رواياته، لذلك ورش السيناريو لا تمثل أزمة طالما تقدم أعمالًا جيدة.