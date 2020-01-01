وزيرا خارجية الصين وروسيا يعارضان «النهج الأحادى» الأمريكى

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن وزيري خارجية الصين وروسيا أجريا محادثات عبر الهاتف اليوم الجمعة عبرا فيها عن معارضتهما "للنهج الأمريكي الأحادي".ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله لنظيره الروسي سيرجي لافروف إن بكين تشعر بأن الولايات المتحدة تحيي "عقلية الحرب الباردة" في سياستها تجاه الصين.وذكرت الوكالة أيضا أن الوزير الروسي قال إن بلاده تعارض النهج الأحادي الجانب في الشئون الدولية.تأتي التصريحات في وقت يزداد فيه التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في هونج كونج والحرب التجارية بين البلدين وتعاملهما مع فيروس كورونا فضلا عن خلافات دبلوماسية أخرى.