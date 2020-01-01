وزير روسي: لا نتوقع تغيير أسعار النفط بعد تخفيف قيود الإنتاج



وبشأن زيادة الإنتاج في وقت لاحق، أكد وزير الطاقة أن الشركات تتخذ قراراتها بشأن تنفيذ العقود بشكل مستقل، مشيرا إلى أنه ستكون هناك زيادة في التوريدات إلى السوق المحلية قبل كل شيء.



وأوضح نوفاك أن الزيادة في فترة الصيف لدينا في السوق المحلية دائما. لا شك أن الشركات تتخذ قرارات بشأن تنفيذ عقودها، ولكن من المهم بالنسبة إلينا تلبية احتياجات السوق المحلية قبل كل شيء، لأن السوق المحلية مرتفعة في الصيف عادة".



وأشار إلى أن روسيا ستزيد من الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل تقريبا بعد تخفيف القيود بموجب اتفاق "أوبك+".



يذكر أن الدول النفطية من الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك اتفقت على خفض الإنتاج لمدة 3 أشهر اعتبارا من شهر مايو بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، واعتبارا من أغسطس سيبدأ تخفيف القيود على الإنتاج.

وبموجب الاتفاق سيكون بوسع روسيا زيادة الإنتاج في أغسطس بمقدار يصل إلى 501 ألف برميل في اليوم.

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا لا تتوقع تغييرا في أسعار النفط بعد تخفيف القيود على الإنتاج ضمن صفقة "أوبك+".وقال نوفاك، حسبما أفادت قنوات إخبارية اليوم الجمعة، إن السعر الآن استقر عند ما بين 40 و43 دولارا منذ شهر واحد تقريبا، وهذا السعر متزن إلى حد ما".