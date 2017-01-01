الرئيس المكسيكي يتنازل عن ربع راتبه لدعم جهود مكافحة كورونا

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه سيقدم ربع راتبه الشهري لدعم جهود مكافحة كورونا في البلاد.وقال لوبيز أوبرادور- حسبما نقلت قنوات إخبارية، اليوم الجمعة- إن تلك الأموال ستحول إلى الهيئات الصحية، دون أو يوضح هل سيقوم بذلك مرة واحدة فقط، أم سيحول ربعا من راتبه على مدار فترة معينة؟.ويساوي راتب الرئيس المكسيكي 108 آلاف بيسو مكسيكي (4806 دولارات أمريكية)، وبالتالي ستبلغ مساهمته في جهود محاربة كورونا نحو 27 ألف بيسو (1200 دولار).جدير بالذكر أن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قرر بعد وصوله إلى منصب الرئاسة في 2018 تخفيض راتب رئيس الدولة 40%، كما خفض رواتب كبار المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى امتناعه عن استخدام الطائرة الرئاسية الفاخرة والمروحيات وقصر لوس بينوس كمقره الرسمي، الذي كان الرؤساء المكسيكيون يقيمون فيه أثناء وجودهم في المنصب منذ الثلاثينات من القرن الماضي.ويشير الخبراء إلى أن الاقتصاد المكسيكي سينكمش بأكثر من 10% هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا، الذي حصد أرواح أكثر من 37 ألف شخص في البلاد.