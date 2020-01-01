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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

5 طاعات في الأشهر الحُرُم.. تعرف عليها

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:28 م
مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى
أميرة العنانى
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قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه ينبغي على المسلم خلال الأشهر الحرم أن يجتهد في الطاعات، وهي كثيرة.

وأوضح أن بين هذه الطاعات:

1) الإكثار من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات، والمبادرة إليها، والمواظبة عليها؛ ليكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور.

2) أن يغتنمَ المؤمنُ العبادة في هذه الأشهر التي فيها العديد من العبادات الموسمية كالحج، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء.

3) أن يترك الظلم في هذه الأشهر؛ لعظم منزلتها عند الله، وخاصة ظلم الإنسان لنفسه بحرمانها من نفحات الأيام الفاضلة، وحتىٰ يكُفَّ عن الظلم في باقي الشهور.

4) الإكثار من إخراج الصدقات.

5) الإكثار من الصيام.

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