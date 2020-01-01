«الصحة» تُكلف أصغر طبيبة لإدارة مستشفى عزل الباجور النموذجي

كلفت وزارة الصحة، الدكتورة هبة سليم، مديرًا للفوج السابع للفريق الطبي بمستشفى الباجور النموذجي بمحافظة المنوفية، والمخصصة كمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد.وتعد الدكتور هبة سليم من أصغر الأطباء، الذين تم تكليفهم كمدراء للعزل الطبي لمصابي فيروس كورونا، حيث أنها خريجة دفعة ٢٠١٥، وذلك عقب تكليف الدكتورة أسامة الشلقاني، مدير عزل مستشفى الباجور، للعمل وكيلًا ثاني لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.وبدأ الفوج السابع في مباشرة مهام عمله الثلاثاء الماضي، واستلام المهمة الوطنية والمسئولية داخل مستشفى العزل، ولمدة 14 يوما في رعاية المصابين بفيروس كورونا المستجد، فيما تعد هذه المرة في الدخول للعزل، هي الثالثة للعاملين في هذا الفوج، ويأمل العاملين في هذا الطاقم الطبي أن تكون هذه المرة هي الأخيرة، وينحصر المرض والإصابات الجديدة للفيروس.