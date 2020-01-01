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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني يشن هجومًا واسعًا على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة قانية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:19 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
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شنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة برجال القبائل، هجومًا واسعًا على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأكد قائد اللواء 159 مشاة العميد سيف عبدالرب الشدادي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم الجمعة، أن المعركة التي يخوضها أبطال الجيش مسنودين برجال القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير تراب الوطن كاملًا دون استثناء من قبضة تلك المليشيا الانقلابية.

وَقَالَ العميد الشدادي إن واجبنا ونحن نخوض معارك الشرف والبطولة اليوم في جبهات القتال، لا يقتصر على جبهة معينة في البيضاء أو صرواح، بل أداء أي مهمة تُسند إلينا من قيادتنا السياسية والعسكرية.

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