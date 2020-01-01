نجاح جراحة خطيرة لمولودة بعمر يوم فى طنطا

أنقذت العناية الإلهية مولودة، بعمر يوم واحد من الموت بعدما تدخل فريق طبي بأحد المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع التأمين الصحي بطنطا لإنقاذها بعد ولادتها بتشخيصها بانشقاق بجدار البطن وضعف في كفاءة وعضلات القلب.على الفور شكل الدكتور فؤاد العياشي مدير المستشفي، فريقا طبيا مكونا من الدكتور محمد عرفة والدكتور رمضان درويش والدكتور إسلام عادل لإجراء عملية عاجلة لإنقاذها.من جانبه أكد الدكتور فؤاد العياشي أن حالة المولودة ريناد السيد تحسنت بنسبة كبيرة وتم التعامل معها وتم فحصها بالموجات والفحوصات الشاملة والاطمئنان على نجاح العملية، لافتا إلى أن أسرة المولودة ظهرت عليها فرحة كبيرة وتم التقاط الصور التذكارية مع العاملين بالحضانة والفريق الطبي بالمستشفى.