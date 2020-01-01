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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

إنقاذ 4 أطفال هربوا من سوء معاملة أسرهم بالمنيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:04 م
الدكتورة سحر السنباطي
الدكتورة سحر السنباطي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعاد خط نجدة الطفل (16000) بالمجلس القومي للطفولة والأمومة 4 أطفال إلى أسرهم بعد أن تركوا مسكنهم نتيجة للنزاعات الأسرية وسوء معاملة الأب والأعمام.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى بلاغا بشأن حالة 4 أشقاء «3 فتيات وولد» أعمارهم (١٧،١٥،١٣،١٠) حيث أبلغت الشقيقة الكبرى التي تبلغ من العمر 17 عاما أنهم تمكنوا من الهرب من مسكن والدهم نتيجة سوء معاملته والأعمام لهم، وسبق لها تحرير محضر ضد العم وأبنائه نتيجة تعديهم عليهم بالضرب، وأن الأم قد تركت مسكن الزوجية منذ عام ونصف العام ويقيمون بصفة دائمة مع والدهم، وتمكنوا من التواصل مع خط نجدة الطفل لطلب مساعدتهم وإنقاذهم.

وأضافت أمين عام المجلس أنه على الفور تم إبلاغ الشرطة التي حضرت لمكان تواجدهم وتحرر المحضر رقم ٢٢٩٣ لسنة ٢٠٢٠ إداري العدوة، وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة وحضر التحقيقات أخصائي خط نجدة الطفل بإحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة المنيا، لإجراء بحث الحالة للأطفال وإعداد تقرير بشأنهم والإجراءات اللازمة لإخراجهم من حالة الخطر وفقا لأحكام قانون الطفل، ومتابعة إجراءات وتحقيقات النيابة العامة، لافتة إلى أنه تم ضبط الأب والأعمام والأم وحجزهم مساء أمس على ذمة التحقيقات.

ولفتت «السنباطي» إلى أنه إعمالًا للمصلحة الفضلى للأطفال تم اليوم عقد جلسة إرشاد أسري للأب والأم والأطفال، وتم التصالح وإرضاء الأطفال بعد إعداد دراسة حالة مفصلة عن مكان الإقامة، مشيرة إلى أنه تم أخذ جميع التعهدات اللازمة على الأسرة بحسن رعاية الأطفال، مؤكدة أنه سيتم عقد لقاءات إرشاد أسري متتالية لمتابعة حالة الأسرة والأطفال وحالتهم النفسية وحسن رعاية الأب والأم لهم.

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