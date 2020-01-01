الباز: مصر تريد استقرار ليبيا.. و«إحنا مش حرامية زي تركيا»

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن مصر تتحرك في القضية الليبية بهدف تحقيق الاستقرار، بعكس تركيا التي تتحرك من دافع الطمع والسرقة.وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "إحنا مش سفاحين ولا لصوص ولا حرامية زي تركيا، اللى عملت اتفاقيات مع حكومة الوفاق بهدف سرقة الشعب الليبي".وسخر الباز من إعلام الإخوان، قائلا: "الإعلام التركي الناطق باللغة العربية بيقول قبائل ليبيا لا يمثلون الجيش الليبي.. أمال الـ15 واحد بتوع "الوفاق" هما اللى بيمثلوا ليبيا؟".وأضاف: "مشهد القبائل الليبية في مصر كان يفرح، حوالي 200 شخصية يمثلون كل القبائل الليبية كانوا في مصر يطلبوا الدعم والمساعدة، وده بيقول إننا أمام لحظة تاريخية بتقول إن مصر دولة تقيلة".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً، ولمدة ساعة ونصف الساعة.