«القصير»: الزراعة المصرية في أفريقيا شهدت نهضة غير مسبوقة

قال السيد القصير، وزير الزرعة، إن التعاون مع دول إفريقيا في مجال الزراعة خلال 6 سنوات الماضية، شهد نهضة غير مسبوقة، حيث تم إنشاء والتوسع في عدد من المزارع بإفريقيا.وأضاف القصير، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc، أن مصر قلب إفريقيا النابض بحكم موقعها الجغرافي وارتباطها بكثير من الأسواق، مما يحمل على عاتق مصر عبئا كبيرا.وأشار إلى أنه تم نقل الخبرات المصرية في الدول إفريقيا، وإنشاء مزارع في أوغندا وزامبيا والكونغو وتوجو ومالي وزنزبار والنيجر.وبالنسبة للزراعة في مصر، فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي يحتاج لتطبيق مجموعة من المحاور، أولها التوسع الأفقي للرقعة الزراعية، وهو ما تشهده مصر الآن، واستصلاح الأراضي الزراعية من خلال عمل بنية تحتية، وهو أمر يحتاج إلى مليارات وكميات كبيرة للمياه، في ظل الفقر المائي الذي تعاني منه مصر، لذلك أرادت مصر أن تتجه إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الزراعة.وأوضح أن مصر سعت إلى التوسع الرأسي في الزراعة من خلال تحسين جودة المحاصيل، مشيرا إلى أن مصر متفوقة على مستوى العالم فى تصدير الموالح والبطاطس والعنب وغيرها، بعد أن كانت إسبانيا متربعة على هذا المركز منذ عشرات السنين ورغم ظروف جائحة كورونا، فإن الصادرات الزراعية 3.6 مليون طن، وهناك طلب من عدد من الدول للزراعات المصرية.