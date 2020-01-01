مصرع شقيقين في تجدد خصومة ثأرية بقنا

لقي شخصان مصرعهما على الطريق الزراعى بقرية القناوية بنجع حمادى، فى محافظة قنا، نتيجة خصومة ثأرية بين عائلة أخرى، وتولت النيابة التحقيقات.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من العميد أمين سند، رئيس المباحث، بالعثور على جثتي كل من محمود.ك.ع، 40 سنة، وشقيقه أحمد، 38 سنة، على الطريق الزراعى بقرية القناوية بنجع حمادى.انتقل إلى مكان الحادث العميد عاطف أبوالوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، والعقيد حاتم حفنى وكيل فرع البحث الجنائي بنجع حمادى، حيث تبين وجود خصومة ثأرية منذ 5 سنوات بين عائلة دسوقى التى ينتمى إليها المجنى عليهما، وعائلة العاقولة بقرية النجاحية، ويوم الحادث ذهب المجنى عليهما لقرية القناوية المجاورة لهما وفوجئا بعدد من أبناء عائلة العاقولة فى نفس المكان وتبادلا إطلاق النار، حيث لقى الشقيقان مصرعهما.