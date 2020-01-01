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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد زاهر فى كواليس تصوير «زنزانة 7» (صور)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:59 م
الفنان أحمد زاهر
الفنان أحمد زاهر
حسن أمين
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انتهى الفنان أحمد زاهر، خلال الأيام الماضية من تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "زنزانة 7"، والمقرر طرحه في السينمات خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

ونشر أحمد زاهر صورا جديدة له من داخل كواليس تصوير الفيلم وهو يستقل دراجة نارية ويرتدي خوذة ويمسك في يده مسدسات نارية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام".

وتدور قصة الفيلم حول شخصيتين هما الفنان نضال الشافعي والفنان أحمد زاهر، فالأول يجسد شخصية منصور والثاني يلعب شخصية ‏حربي، ويظهر نضال بدور الفتى المظلوم الذي يدخل السجن على هامش إحدى القضايا، أما زاهر فيجسد شخصية شاب عادي يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقي المسجونان منصور وحربي داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما.‏

يذكر أن الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام نشأت، يضم نخبة من النجوم هم أحمد زاهر، ‏نضال الشافعي، أحمد التهامي، مدحت تيخا، عبير صبري، مايا نصري، ‏إيهاب فهمي، منة فضالي، مصطفى هريدي، أيمن كشك، أشرف عبد‏العزيز، إيمي إسلام وآخرون.
الفنان أحمد زاهر
الفنان أحمد زاهر
الفنان أحمد زاهر
الفنان أحمد زاهر
الفنان أحمد زاهر
الفنان أحمد زاهر
الفنان أحمد زاهر
الفنان أحمد زاهر
الفنان أحمد زاهر
الفنان أحمد زاهر

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