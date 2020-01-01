الباز: الجعجاع التركي لم يتحرك خطوة تجاه سرت خوفًا من مصر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن ميليشيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متواجدة حاليا خارج خط "سرت- الجفرة" الذي تعتبره مصر أحمر بالنسبة لأمنها القومي.وأضاف، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، أن مدينة سرت بها حوض النفط الليبي، وموانئ التصدير، وكذلك الجفرة بها النهر الصناعي والمياه، موضحا أن أردوغان يسعى للسيطرة على هذه المنطقة للاستيلاء على البترول، تمهيدا للانطلاق نحو الشمال الإفريقي كله.وتابع أن ليبيا ومصر تواجهان قوة احتلال غاشمة ترغب في السيطرة على هذه المنطقة، لافتا إلى أنه بشهادة الخبراء في ليبيا فإن هذا الجعجاع التركي لم يتحرك خطوة واحدة تجاه سرت والجفرة لأنه يعلم أن التهديد المصري حقيقي وحاسم.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً، ولمدة ساعة ونصف الساعة.