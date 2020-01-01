الباز: الخطر القادم من ليبيا وإثيوبيا يهدد الوجود المصري

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الشعب المصري يفرق بين الخطر الحقيقي والمزيف، ويقف على قلب رجل واحد في الأزمات، لافتا: "الخطر القادم من ليبيا وإثيوبيا يهدد الوجود المصري".وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن يوم الأربعاء الماضي تناولت وسائل الإعلام خبرا لوزير الري الإثيوبي تحدث فيه عن بدء ملء سد النهضة، فانتفض المصريون باختلاف توجهاتهم دعما للدولة والجيش، وتكرر رد الفعل نفسه، أمس الخميس، عندما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مشايخ القبائل الليبية.وتابع: "إحنا كمصريين بنعرف نميز بين الخطر الحقيقي والمزيف، ومن 3 يوليو حتى الآن باستثناء خروجات الإخوان كان فيه دعوات للنزول للميادين، بما فيها دعوات المقاول الهارب محمد علي، والمصريين منزلوش"، مناشدا الإعلام التوقف عن جلد الشعب.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً، ولمدة ساعة ونصف الساعة.