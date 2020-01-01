محمد رمضان يتصدر يوتيوب بكليب «تيك توك» (فيديو)

تصدر الفنان محمد رمضان المحتويات الرائجة واحتل المركز الأول في موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك بأغنيته الجديدة "تيك توك" التي طرحت على طريقة الفيديو كليب.وحققت الأغنية نسبة مشاهدة كبيرة منذ طرحها في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، حيث اقتربت من تخطى حاجز المليون الثالث، حيث حققت حتى الآن نسبة مشاهدة 2 مليون و720 ألف مشاهدة.وتعاون محمد رمضان في أغنية "تيك توك" مع مطرب الراب الأمريكي سوبر ساكو، ‎وتم تصوير الأغنية ما بين مصر وأمريكا، حيث صور كل نجم الأغنية ‏فى ‏بلده.‎وفي سياق مخلتف، قضت محكمة جنح الدقى، أمس، بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".