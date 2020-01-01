ضبط 2500 طن مسحوق يستخدم في صناعة أعلاف مجهولة المصدر بالمنوفية

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف، للحصول على أعلى معدل أداء تتماشى مع متطلبات الوضع الراهن بما تشهده البلاد من تنمية لثرواتنا الحيوانية والداجنة، وفي ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ الذي قامت به لجان دورية متعاقبة، مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات- فقد وردت معلومات عن قيام شركة بأحد مراكز محافظة المنوفية بتخزين كميات كبيرة من المواد العلفية غير المسجلة.وتم تقنين الإجراءات وتشكيل لجنة مشتركة من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وشرطة البيئة والمسطحات من الإدارة العامة ومديرية أمن المنوفية، وتم مداهمة مقر المخزن، حيث وجد 2500 طن مسحوق بروتينى يستخدم بصناعة الأعلاف مجهولة المصدر.وتم التحفظ على الكمية وتشميع المخزن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات.وأضاف سليمان أن هذه الحملات مستمرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وتغطى مراكز ومحافظات الجمهورية.