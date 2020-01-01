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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تطرح خراف حية بالمجمعات الاستهلاكية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:44 م
المجمعات الاستهلاكية
المجمعات الاستهلاكية
صلاح عامر
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قالت الدكتورة سلوى شكري عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إنه استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك ستبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح الخراف الحية خلال الأيام المقبلة في الشوادر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث، وشركتي تجارة الجملة لتغطية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة 25% ويتم الحجز لها مسبقا.

وتابعت في تصريح خاص لـ«الدستور»: أن الوزارة تطرح لحوم الأضاحي بتيسيرات للمواطنين من خلال قرض يتم سداده في صورة أقساط لمدة 6 أشهر.

وأوضحت أن هناك شروطا للتأكد من سلامة الأضاحي، وتشمل الفحص الظاهري الخراف الحية من حيث التأكد من عدم وجود أي عيوب ظاهرية بقوام جسم الأضحية، وعدم وجود رغاوي في فم الخروف والكشف على أسنانه للتأكد من عمره والتأكد من عدم وجود هزال في جسمه؛ للتأكد من الصحة الجيدة وعدم إصابته بأي أمراض وبائية.

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