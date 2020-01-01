الباز: «مصر تعرف متى تتحدث ومتى تفعل»

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن مصر تعرف متى تتحدث وتعرف متى تفعل فهي تعرف جيدا دورها وحجمها في المنطقة.وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه بمشايخ ليبيا، والتي قال فيها "إن تنتصروا بنا فسننصركم"، جاءت في الوقت المناسب تمامًا.وأضاف "الباز"، أن مصر ليست لديها أطماع تجاه ليبيا، بعكس المستغل والمستبد التركي، لأنها مهتمة باستقرار ليبيا، منوها بأن الثوابت المصرية تجاه ليبيا لم تتغير على مر السنين، فمن الزعيم جمال عبدالناصر إلى الرئيس السيسي، نجد أن الثوابت المصرية لا تتغير تجاه ليبيا.وعرض "الباز"، مقطع فيديو، للرئيسين عبدالناصر والسيسي، يتفق فيه الاثنان في الكلام حول ليبيا، حيث يقول عبدالناصر في خطاب قديم، إن مصر غير طامعة في ثروات ليبيا، وإن الليبيين لو قاتلوا فسيقاتل المصريون معهم، مثلما قال السيسي أمس "إن تنتصروا بنا فسننصركم".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف الساعة.