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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مركز طنطا الثقافي يستعيد نشاطه بورش ومسابقات فنية (صور)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:42 م
مركز طنطا الثقافي
مركز طنطا الثقافي
آلاء حسن
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استعادت الهيئة العامة لقصور الثقافة، النشاط الفنى والثقافى بالمواقع الثقافية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لاستقبال الرواد وعودة النشاط فعليا بطاقة استيعابية 25% من الجمهور، حيث نظم المركز الثقافى بطنطا ورشة فنية لتعلم فنون رسم البورترية للشباب بعد حجز عدد من الرواد للإشتراك فى الورشة عبر الصفحة الرسمية للمركز.

وقامت الفنانة غادة فؤاد بتعليم المتدربين على أساسيات الرسم وكيفية التظليل ومبادئ ونسب رسم البورتريه ودرجات الأقلام باستخدام اسكتش كانسون صغير، أستيكة عادية، أستيكة فحم، أقلام رصاص درجات h، hb، 4b، 6b.

ويستمر المركز فى تقديم أنشطته للأطفال التى تقام أونلاين عبر شبكات التواصل الاجتماعى من بث فيديوهات ورش خط عربى للأطفال ومسابقات فنية ومواهب فى الغناء والعزف والرسم، كما ينظم محاضرة ثقافية حول "الفنون ودورها فى تخليد ثورة يوليو وأثر الشعر فى تنمية الحس الوطنى".

وفى السياق ذاته يقدم المركز حفل أونلاين بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو عبر الصفحة الرسمية للمركز الثقافى بطنطا.

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