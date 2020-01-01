المغرب: 181 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 181 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 16 ألفا و726 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد سلبية التحاليل، قد بلغ 956 ألفا و678 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.وأضاف البيان أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 264 حالة، كما تم تسجيل 395 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 14 ألفا و360 حالة.