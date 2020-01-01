العثور على مخبأ متفجرات في وسط العراق

عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، على مخبأ للأعتدة والمتفجرات بحزيرة مكيشيفة في محافظة صلاح الدين.ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مديرية الاستخبارات العسكرية قولها، إن المخبأ يضم قذائف مختلفة وصواريخ كاتيوشا، مضيفة أنه تم تكليف مفارز هندسة القيادة بتفجير المواد موقعيا دون حدوث إضرار.