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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يؤكد أهمية الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:45 م
الدكتورة هبة محمد
الدكتورة هبة محمد علي
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أكدت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف بالسودان، أن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي مستمرة، وأنها من الشراكات المهمة والاستراتيجية، وذلك في إطار سعي الحكومة لبناء شراكات دولية والعودة إلى المجتمع الدولي.

وذكرت وزارة المالية السودانية، في بيان، أن الوزيرة التقت اليوم الجمعة مع الدكتور حميد نورو مدير برنامج الغذاء العالمي بالسودان.

وهنأ نورو وزيرة المالية على تكليفها بهذا المنصب، مؤكدا مواصلة البرنامج في تنفيذ الدفعات المتبقية من بنود الإتفاقية المبرمة بين الحكومة والبرنامج، والتي كانت نصت على أن يقوم برنامج الغذاء العالمي بشراء القمح نيابة عن الحكومة السودانية، على أن تقوم الحكومة بسداد المقابل بالعملة المحلية.

وناقش اللقاء أيضًا تنفيذ المرحلة التجريبية من برنامج دعم الأسر، الذي بدأت الحكومة فيه مؤخرًا.

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