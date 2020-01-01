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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأركان السوداني»: واجب القوات المسلحة حماية الدولة بكل مكوناتها

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:40 م
الفريق أول ركن محمد
الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين
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أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السوداني، أن القوات المسلحة قادرة على تفويت الفرصة على المشككين ومروجي الشائعات بالمحافظة على قوميتها وتقاليدها وتاريخها الناصع وبُعد منسوبها التام عن أي انتماءات سياسية وتمسكهم بشرف الجندية.

ودعا الحسين إلى عدم الالتفات للشائعات والدعاية التي تحاول التقليل من شأن القوات المسلحة والتشكيك في ولائها الوطني.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الجمعة - أن رئيس هيئة الأركان اختتم زيارته التي شملت منطقة النيل الأزرق العسكرية بفرقتيها الرابعة والسابعة عشر بولايتي النيل الازرق (جنوب) وسنار (شرق) إلى جانب الفرقة الثامنة عشر وقاعدتي ربك النهرية وكنانة الجوية، وافتتح عددا من المنشآت الخدمية بقيادة الفرقة السابعة عشر.

وقال الحسين، إن واجب القوات المسلحة حماية الدولة بكل مكوناتها، مشيرا إلى المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وشراكة القوات المسلحة الأصيلة فيها، والتي نبعت من كونها صنعت هذا التغيير بانحيازها لإرادة الشعب.

وأوضح أن السلام على الأبواب وواجبنا حمايته وحراسته، داعيا جميع شركاء السلام إلى التكاتف.

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