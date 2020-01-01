«الصحة العالمية»: كورونا لم يعد يزداد بوتيرة سريعة في البرازيل

قال مايك رايان، مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا لم يعد ينتشر بوتيرة سريعة في البرازيل، وإنه وصل إلى ذروته.وأكد مايك رايان- حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة- أن الفرصة سانحة لوضع فيروس "كوفيد 19" في البرازيل تحت السيطرة.وأوضح المسئول الدولي أن عدد الإصابات الجديدة استقر حاليا بين 40 و45 ألف إصابة يوميا، مضيفا أنه "لم يعد الفيروس يتضاعف بين السكان كما كان في السابق لذلك الزيادة ليست كبيرة".وكانت وزارة الصحة البرازيلية أعلنت، أمس الخميس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد تجاوز المليوني شخص.وسجلت البرازيل 2 مليون و12 ألفا و151 شخصا، و76688 حالة وفاة.وأصبحت البرازيل ثاني دولة في العالم تتجاوز المليوني مصاب بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، وهي الثانية عالميا في الوقت الحالي من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.ومنذ عدة أسابيع تسجل السلطات البرازيلية أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا كل يوم، كما لا تزال معدلات الوفيات اليومية مرتفعة أيضا.