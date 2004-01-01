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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الفلسطينية: 60 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 3604 بصفوف الجاليات

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:36 م
كورونا
كورونا
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أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأنه تم تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في صفوف جاليتها بالولايات المتحدة، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتها حول العالم إلى 3604.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة، فيما ارتفع عدد المتعافين بين جالياتها حتى اللحظة إلى 1523.

من جهته، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، بتسجيل 60 إصابة جديدة في صفوف الجالية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 2004، فيما سجلت 66 حالة وفاة.

من ناحيتها، أكدت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 7، مشيرة إلى أنها تتابع شئون الطلبة واحتياجاتهم وتتواصل معهم للإجابة عن استفساراتهم.

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