مختص في الشأن التركي: أردوغان يستغل انشغال المجتمع الدولي لتحقيق أحلامه

قال محمد ربيع الديهي، الباحث المتخصص في الشأن التركي، إن تركيا ليست عضوًا بالاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن المواطن الأوروبي يستشعر خطر التواجد التركي في ليبيا، لذلك قام بشن تظاهرات ضد التدخل التركي في ليبيا.وأضاف "الديهي"، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية نانسي نور، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن أوروبا ترغب في حل سلمي بليبيا، بينما أردوغان يستغل صبر المجتمع الدولي عليه، ويستغل العلاقات التي كانت موجودة في السابق.وأكمل الباحث المتخصص في الشأن التركي: "أردوغان يستغل انشغال المجتمع الدولي بأزمة كورونا وبعض الأمور الأخرى، مثل استغلاله تشتيت المجتمع الدولي في بعض الأمور مثل قضية آيا صوفيا".وأفاد بأن أردوغان لا يأبه بانهيار الاقتصاد في تركيا، لأنه يعتمد على تمويله من قطر، كما أنه من الوارد نقله المرتزقة في أوروبا لتحقيق أحلامه أو يكونوا من الخلايا النائمة.وواصل: "أردوغان ينتهك كل القوانين الدولية وما يتعلق بحقوق الإنسان، ولا يأبه لأي شيء"، مؤكدًا أن توغل تركيا في ليبيا يعلن قيام حرب عالمية تقع في ليبيا، لأن وجوده في ليبيا يهدد مصالح العديد من الدول".