ليبيا: تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 1704 حالات.وأضاف المركز- وفقا لما أوردته "بوابة إفريقيا"، اليوم الجمعة- أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة و380 حالة شفاء، مشددا على ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس التاجي، والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.